محافظات

مشهد إنسانى .. الشرطة تساعد ذوى الإعاقةوكبار السن للتوجه لصناديق الاقتراع بالإنتخابات بأسوان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

فى مشهد إنسانى يعكس الوجه الحضارى للشرطة المصرية، ساعد أفراد الأمن أحد الناخبين من ذوى الإعاقة البصرية وعدد من كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان.

جاء ذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتقديم الدعم والمساعدة لكافة الفئات، وخاصة كبار السن وذوى الهمم، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة فى العملية الانتخابية، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل اللجان المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة.

 شهدت اللجان الإنتخابية بأسوان عقب إنتصاف اليوم الإنتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الاثنين توافد كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواته في انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن فى قبة البرلمان.

مجلس النواب

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تواجدا أمنيا مشددا لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 ألف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في أسوان 58 مرشحا والتنافس بينهم على 5 مقاعد فردية.

وانطلقت عملية التصويت اليوم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة وهم الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح، بإجمالي 70 دائرة يتنافس بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وذكر المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 التي تشمل 14 محافظة يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

