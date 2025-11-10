استمرار عمل بعض اللجان الانتخابية بسبب الإقبال رغم انتهاء موعد التصويت

أكد المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم، ان جميع اللجان الانتخابية مستمرة في العمل لحين الانتهاء من تصويت أخر ناخب في محيط اللجان الانتخابية بانتخابات النواب.



ومن جانبه قال المستشار أسامة عبد المنعم رئيس إحدى اللجان بمحافظة المنيا، أنه جاري غلق جميع اللجان في المحافظة وبعض اللجان بها كثافات ومستمر العمل بها.

كما أكد المستشار عماد عثمان رئيس لجنة تابعة محافظة أسيوط، في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الغلق في اللجنة الرابعة، ومازال العمل مستمر في بعض اللجان بها كثافات انتخابية .



ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.