محافظ الجيزة يكشف متابعة غرفة العمليات لتوافد المواطنين على لجان التصويت.. فيديو

استعرض هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد من الجيزة، أجواء غرفة عمليات الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً على توافد المواطنين واصطفافهم قبل ربع ساعة من غلق اللجان الانتخابية.

وقال محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد،  وذلك خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تجهيز 775 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 6.6 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية 2025.

وتابع المحافظ أنه أجرى جولة على العديد من اللجان التي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن قرار مد التصويت والعمل بعد التاسعة مساءً يرجع للهيئة العامة للانتخابات.

وأردف النجار أن المحافظة معنية بتوفير كافة الخدمات اللوجستية، وأن قرار مد فترة التصويت ليس من اختصاصها بل يعود للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحاً أنه سيتم الكشف غداً عن نسب المشاركة في الانتخابات.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال حديثه من داخل غرفة العمليات، أن الغرفة تتابع على مدار الساعة توافد المواطنين على لجان التصويت، مؤكداً أن ما يشهده اليوم هو نتيجة جهود كبيرة من كافة الأشخاص المعنيين على مدار أسبوعين، وليس وليد اللحظة.

وفي ذات السياق، أكد محمد هاني، مراسل قناة صدى البلد بالجيزة، أن هناك توقعات بمد فترة التصويت بعد التاسعة مساءً نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على بعض اللجان.

وقال محمد هاني خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، إن انتخابات النواب 2025 تختلف عن أي انتخابات سابقة، بسبب إقبال عدد كبير من الفئات العمرية، وهو ما يعكس وعي المواطن السياسي.

