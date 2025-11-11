قطر للطاقة تورد نصف مليون طن من اليوريا سنوياً إلى اليابان لمدة 20 عاماً

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد نصف مليون طن سنوياً من سماد اليوريا إلى شركة ميتسوي اليابانية لمدة عشرين عاماً اعتباراً من يناير كانون الثاني 2026.

وتعمل قطر حالياً على إنشاء مجمع عالمي لإنتاج سماد اليوريا اعتماداً على الغاز الطبيعي ما سيرفع إنتاجها من هذه المادة من 6 ملايين طن حالياً إلى نحو 12.4 مليون طن بحلول عام 2030 لتصبح أكبر مصدّر لليوريا في العالم.

وتعد اليوريا من أبرز الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الزراعة إذ تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي العالمي.