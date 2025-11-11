قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطر للطاقة تورد نصف مليون طن من اليوريا سنوياً إلى اليابان لمدة 20 عاماً

قطر للطاقة
قطر للطاقة
وكالات

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد نصف مليون طن سنوياً من سماد اليوريا إلى شركة ميتسوي اليابانية لمدة عشرين عاماً اعتباراً من يناير كانون الثاني 2026.

وتعمل قطر حالياً على إنشاء مجمع عالمي لإنتاج سماد اليوريا اعتماداً على الغاز الطبيعي ما سيرفع إنتاجها من هذه المادة من 6 ملايين طن حالياً إلى نحو 12.4 مليون طن بحلول عام 2030 لتصبح أكبر مصدّر لليوريا في العالم.

وتعد اليوريا من أبرز الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الزراعة إذ تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي العالمي.

قطر طاقة انتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

الافلام المشاركة في المسابقة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن القائمة النهائية لمسابقة الأفلام القصيرة

شفاكي الله يام العيال ..محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية

شفاكي الله ياأم العيال.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

ليلى مراد

بعد غد.."الأوبرا" تحيي ذكرى رحيل ليلى مراد بأمسية فنية في الإسكندرية

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد