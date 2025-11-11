ميناء دمياط يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية



على مدار ثلاثة أيام تشارك هيئة ميناء دمياط في فعاليات الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

ويقام المعرض والمؤتمر هذا العام تحت شعار: "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة".

وتشهد الدورة الحالية مشاركة غير مسبوقة تضم 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، إلى جانب عدد كبير من وزراء النقل والصناعة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وكبار المستثمرين ورواد صناعة النقل الذكي.

ويمثل الهيئة فى الفاعليات اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، وحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة، وذلك في إطار حرص ميناء دمياط على التواجد الفاعل في أكبر حدث إقليمي يجمع وزارات النقل والصناعة وكبرى الشركات العاملة في مجالات النقل البحري والموانئ.

وخلال اليوم الأول للمعرض، شارك اللواء بحري طارق عدلي عبدالله في حلقة نقاشية متخصصة حملت عنوان:

"التحول الرقمي وأثره على جيو–اقتصاديات النقل البحري"، قدّمتها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، برئاسة اللواء بحري أ.ح دكتور رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على اعتماد الشركة أنظمة رقمية متقدمة في إدارة عمليات تداول الحاويات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، يقلل زمن الانتظار والمناولة، ويعزز تنافسية الميناء داخل شبكات التجارة البحرية الإقليمية والدولية كمحطة مركزية في ميناء دمياط / مصر / شرق المتوسط".

وعلى هامش فاعليات اليوم الأول قام رئيس مجلس الإدارة بعقد عدة اجتماعات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات المشاركة بالمعرض .

وفي إطار المشاركة المجتمعية، شهد جناح هيئة ميناء دمياط زيارة عدد من العاملين بالهيئة وأفراد أسرهم، الذين حرصوا على حضور فعاليات المعرض والتعرف عن قرب على ما تنفذه الدولة ممثلة في وزارتي النقل والصناعة من مشروعات عملاقة، وما تحقق في ملف التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا النقل والبنية التحتية الذكية.

وتقدم هيئة ميناء دمياط خلال مشاركتها هذا العام عروضاً توضيحية وافلام تعرض جهود وخطط التطوير الجارية بالميناء، وأهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها داخل الميناء والتى تعزز من مزاياه التنافسية إلى جانب عرض لأهم الفرص الاستثمارية الواعدة والتى تعد مجالا هاما لشراكات إقليمية ودولية ، إلى جانب مشاركة الهيئة أيضا في فاعليات المعرض السلبى الذى تقيمه وزارة الصناعة بغرض تعريف المصنعين بمستلزمات الإنتاج التى لا يتم إنتاجها محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات.

وتعكس مشاركة الهيئة استمرار دور ميناء دمياط كأحد أهم محاور الاقتصاد البحري المصري، ودعامة أساسية لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، ودعم سلاسل الإمداد اللوجيستية، وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية في شرق المتوسط.