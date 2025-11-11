قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية

هيئة الميناء
هيئة الميناء
زينب الزغبي


على مدار ثلاثة أيام تشارك هيئة ميناء دمياط في فعاليات الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء نيابة عن  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

ويقام المعرض والمؤتمر هذا العام تحت شعار: "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة".

وتشهد الدورة الحالية مشاركة غير مسبوقة تضم 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، إلى جانب عدد كبير من وزراء النقل والصناعة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وكبار المستثمرين ورواد صناعة النقل الذكي.

ويمثل  الهيئة فى الفاعليات اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، وحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة، وذلك في إطار حرص ميناء دمياط على التواجد الفاعل في أكبر حدث إقليمي يجمع وزارات النقل والصناعة وكبرى الشركات العاملة في مجالات النقل البحري والموانئ.

وخلال اليوم الأول للمعرض، شارك اللواء بحري  طارق عدلي عبدالله في حلقة نقاشية متخصصة حملت عنوان:
"التحول الرقمي وأثره على جيو–اقتصاديات النقل البحري"، قدّمتها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، برئاسة اللواء بحري أ.ح دكتور رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على اعتماد الشركة أنظمة رقمية متقدمة في إدارة عمليات تداول الحاويات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، يقلل زمن الانتظار والمناولة، ويعزز تنافسية الميناء داخل شبكات التجارة البحرية الإقليمية والدولية كمحطة مركزية في ميناء دمياط / مصر / شرق المتوسط".

وعلى هامش فاعليات اليوم الأول قام رئيس مجلس الإدارة بعقد عدة اجتماعات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات  المشاركة بالمعرض .

وفي إطار المشاركة المجتمعية، شهد جناح هيئة ميناء دمياط زيارة عدد من العاملين بالهيئة وأفراد أسرهم، الذين حرصوا على حضور فعاليات المعرض والتعرف عن قرب على ما تنفذه الدولة ممثلة في وزارتي النقل والصناعة من مشروعات عملاقة، وما تحقق في ملف التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا النقل والبنية التحتية الذكية.

وتقدم  هيئة ميناء دمياط خلال مشاركتها هذا العام عروضاً توضيحية وافلام تعرض  جهود وخطط التطوير الجارية بالميناء، وأهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها داخل الميناء والتى تعزز من مزاياه التنافسية إلى جانب عرض لأهم الفرص الاستثمارية الواعدة والتى تعد مجالا هاما  لشراكات إقليمية ودولية ، إلى جانب مشاركة الهيئة أيضا في فاعليات المعرض السلبى الذى تقيمه وزارة الصناعة بغرض تعريف المصنعين بمستلزمات الإنتاج التى لا يتم إنتاجها محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات.

وتعكس مشاركة الهيئة استمرار دور ميناء دمياط كأحد أهم محاور الاقتصاد البحري المصري، ودعامة أساسية لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، ودعم سلاسل الإمداد اللوجيستية، وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية في شرق المتوسط.

دمياط محافظ دمياط ميناء سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الداخلية العراقية: مقتل عنصري أمن وإصابة مدنيين بمشاجرة أمام مقر مرشح بالانتخابات

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح واحد بمطروح دون تأثير على العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري

دعم لجان أسوان باثنين من المستشارين.. تفاصيل

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد