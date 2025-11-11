إقبال ملحوظ من السيدات على لجان الرماية

شهدت لجان الرماية إقبالًا ملحوظًا من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

حرصت الناخبات على المشاركة والتعبير عن آرائهن وسط تنظيم أمني وإجراءات تسهيل دخولهن

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر و١١ نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء