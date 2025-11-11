​مدير تعليم جنوب سيناء يحفز الطالبات على احتراف البرمجة والذكاء الاصطناعي

​تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء.

​وكان في استقباله آمال صبحي، مديرة المدرسة، ومجدي العشماوي، عضو المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

​وتفقد مدير المديرية الفصول الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأجرى حوارًا راقيًا مع الطالبات حول أهمية الاهتمام بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ونوّه مدير المديرية إلى وجود عقود عمل مقدمة من شركات دولية للطلاب والطالبات الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية.

​وفي ختام الزيارة، أشاد مدير المديرية بمستوى الطالبات وانتظام سير العملية التعليمية داخل مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء.