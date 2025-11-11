مراسل أسيوط: صعيد مصر يبهر الجميع بمستوى المشاركة بالانتخابات البرلمانية

قال عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد، من محافظة أسيوط إن اليوم يمثل يوم الحسم في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن التغطية الميدانية مستمرة من محافظة أسيوط التي تشهد إقبالًا ملحوظًا وتنظيمًا مميزًا منذ الساعات الأولى من الصباح.

وتابع في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 مع الإعلامية عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع قناة صدى البلد، أن صعيد مصر يبهر الجميع هذا العام بمستوى المشاركة والانضباط داخل اللجان الانتخابية، حيث شهدت محافظة المنيا أمس انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية دون رصد أي مخالفات حتى الساعة التاسعة مساءً، بينما أدلى الناخبون بأصواتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط تشهد اليوم توافدًا مكثفًا للناخبين قبل موعد فتح اللجان في التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن العملية التنظيمية داخل اللجان تسير بشكل مشرف يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة السياسية.



وأوضح المراسل أنه يتواجد حاليًا في مدرسة الشهيد طارق جميل الابتدائية بحي غرب أسيوط، حيث تشهد اللجان حضورًا متزايدًا منذ الصباح الباكر. وتضم محافظة أسيوط 4 دوائر انتخابية مخصصة لـ 24 مقعدًا، يتنافس عليها 150 مرشحًا فرديًا و12 مرشحًا ضمن القوائم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



