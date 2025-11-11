السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يتابع أعمال اللجان الانتخابية في مدينتي البياضية والطود

تابع اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، أعمال اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بمدينتي البياضية والطود ، للاطمئنان على انتظام عملية التصويت وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وشملت جولة السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، لجان مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الاساسي بالبياضية، ولجنة مركز شباب الحبيل، ولجنة مدرسة الشيخ البغدادي في البياضية، ولجنة رقم ١٣ مدرسة الشهيد محمود النوبي قرية المريس مركز ومدينة الطود، حيث اطمأن على التيسيرات المقدمة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم، وتابع تواجد فرق النظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط اللجان، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما أكد السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، خلال جولته على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق الخدمية، وضمان توفير بيئة مناسبة تسهم فى خروج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة التى تليق بالمحافظة وأبنائها، مشددًا على الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعمل على إزالة أية معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية