مديرية العمل بالأقصر تنظم ندوات توعية للعاملين بالقطاع الخاص

نظمت مديرية عمل الأقصر ندوة عن أحكام قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

وأوضح محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر أن الندوة دارت حول تنظيم ساعات العمل، وساعات الراحةو الأجازات، والحقوق والمسؤوليات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال و واجباتهم أمام أصحاب العمل، وتناولت الندوة ايضا بنود القانون الخاصة بأجازات الوضع للأم و أجازات رعاية الأطفال.

هذا إلى جانب عدد من الموضوعات التى تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل والقضاء على التمييز ضد المرأة وأهمية المساواة في مكان العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر الوعي بحقوق وواجبات المرأة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل ودور القانون في التوفيق بين واجبها الأسري ومتطلبات العمل المتاحة لها.

وفى سياق متصل ، نفذت مديرية العمل بالأقصر عدد من حملات التفتيش لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ من خلال توجيه حملات تفتيشية نحو المطاعم والمولات التجارية للوقوف على مدى تطبيقها للقانون فيما يخص تراخيص عمل الأجانب وعقود العمل المبرمة والشهادات الصحية وتحرير المحاضر او الأنذارات بحسب الظروف للمنشآت المخالفة وإخطار مكاتب الصحة فى حالة عدم وجود شهادات صحية .

وفى ضوء توسيع شبكات التواصل مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومطالبهم ، عقدت مديرية العمل لقاء اليوم المفتوح لبحث طلبات وشكاوى المواطنين والتأكد من إلتزام العاملين بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل ، وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون .