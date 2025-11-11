قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم
مصر أم الدنيا.. مواطن من ذوي الهمم يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب
محافظات

مديرية العمل بالأقصر تنظم ندوات توعية للعاملين بالقطاع الخاص

مديرية العمل بالاقصر
مديرية العمل بالاقصر
شمس يونس

  نظمت مديرية عمل الأقصر ندوة عن  أحكام قانون ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

وأوضح محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر أن الندوة دارت حول  تنظيم ساعات العمل، وساعات الراحةو الأجازات، والحقوق والمسؤوليات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال و واجباتهم أمام أصحاب العمل،  وتناولت الندوة ايضا بنود القانون الخاصة بأجازات الوضع للأم و أجازات رعاية الأطفال.

هذا إلى جانب عدد من الموضوعات التى تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل والقضاء على التمييز ضد المرأة وأهمية المساواة في مكان العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر الوعي بحقوق وواجبات المرأة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل ودور القانون في التوفيق بين واجبها الأسري ومتطلبات العمل المتاحة لها.

وفى سياق متصل ، نفذت مديرية العمل بالأقصر عدد من حملات التفتيش لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥  من خلال توجيه حملات تفتيشية نحو المطاعم والمولات التجارية للوقوف على مدى تطبيقها للقانون فيما يخص تراخيص عمل الأجانب وعقود العمل المبرمة والشهادات الصحية وتحرير المحاضر او الأنذارات بحسب الظروف للمنشآت المخالفة وإخطار مكاتب الصحة فى حالة عدم وجود شهادات صحية .

وفى ضوء توسيع شبكات التواصل مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومطالبهم ، عقدت مديرية العمل لقاء اليوم المفتوح لبحث طلبات وشكاوى المواطنين والتأكد من إلتزام العاملين بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل ، وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون .

الاقصر اخبار الاقصر مديرية العمل

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

المتهمون

إنقاذ 16 طفلا من عصابة تستغلهم فى التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

النصب باسم الرحلات الدينية.. القبض على المسئولين عن 23 شركة سياحة

أرشيفية

ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

بالصور

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

إدارة التراث بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف «تل بسطا» لطلاب المدارس

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

