النساء يتصدرن المشهد لليوم الثاني.. إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب في بولاق الدكرور | صور

شهدت لجان الاقتراع في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا من الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الواسعة من مختلف الفئات العمرية.

ولفت الأنظار التواجد الكبير للنساء أمام اللجان منذ الساعات الأولى لفتح أبواب التصويت، حيث حرصن على الإدلاء بأصواتهن حاملات أعلام مصر، وسط أجواء احتفالية وهتافات مؤيدة للمشاركة الوطنية.

وتشهد لجنة مدرسة الشيخة جواهر انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة في ظل تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين وتنظيم دخولهم وخروجهم.

وبدأت اللجان أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط حضور مندوبي المرشحين ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، فيما شهدت الساعات الأولى إقبالا متوسطًا من الناخبين، خاصة من الفئات الرجال والشباب.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».