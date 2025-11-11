عقب الإدلاء بصوته الشوربجي.. الصحافة القومية هي عين المواطن ومهمتها تقديم صورة شاملة لمراحل الانتخابات

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي بالأجواء التنظيمية التي سادت العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولي لعملية التصويت، وهي انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الدستور والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، وتكامل مؤسسات الدولة فى عملية التنظيم مجلس النواب لتدعيم وإثراء الحياة النيابية والتشريعية فى مصر.

واشار الشوربجى الى أن الصحافة القومية هي عين المواطن، ومسؤوليتنا تقتضي تقديم صورة شاملة ومتوازنة وشفافة لكافة مراحل الانتخابات، بدءً من الدعاية وحتى إعلان النتائج ، وذلك من غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وقال الشوربجي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم، من خلال محتوى إعلامي تثقيفي يوضح أهمية مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي.

كما دعا الشوربجي جميع الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، لتقديم نموذج مشرف لتغطية إعلامية تخدم الصالح العام وتدعم المسيرة الديمقراطية في البلاد.