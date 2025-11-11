قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشاركة 10 شركات مصرية في معرض Gift & Lifestyle & Paperworld Middle East بدبي

..
..
ولاء عبد الكريم

يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في فعاليات معرض Gift & Lifestyle & Paperworld Middle East المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، والمنظم بواسطة Messe Frankfurt، بمشاركة أكثر من 450 عارضًا من 16 دولة من بينها الصين، ألمانيا، أستراليا، الهند، إيطاليا، الأردن، البحرين، والمملكة العربية السعودية، وبحضور ما يزيد عن 16 ألف زائر من 42 دولة.

في إطار دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

ويمثل جمهورية مصر العربية هذا العام في المعرض 10 شركات مصرية من بينهم 7 شركات مشاركة تحت مظلة الجناح المصري المنظم من قبل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و3 شركات خارج الجناح المصري تمثل قطاعات (الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية- الأحبار – الهدايا - الديكورات المنزلية من الزجاج والبلاستيك).

وتأتي المشاركة في ضوء تزايد أهمية السوق الإماراتي كشريك تجاري رئيسي لمصر، حيث بلغت إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 نحو 136 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 100 مليون دولار، منها 30 مليون دولار تمثل صادرات قطاعات الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية والأحبار والهدايا والديكورات المنزلية.

ويمثل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في فعاليات المعرض كل من محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، و علي محمد مدير خدمات دعم المصدرين، إلى جانب عمرو أبو النصر مدير الشؤون الإدارية عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

كما شارك في الجولة الافتتاحية المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري، و حسين سعيد حسين، الملحق المالي والإداري بالمكتب التجاري المصري في دبي.

في هذا السياق صرّح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار خطة المجلس لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يعد من أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الكيماوية والمكملة لها من مصر، لما يتمتع به من موقع استراتيجي وقدرته على إعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا.

ومن جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قطاعات الأدوات المكتبية والهدايا والديكورات المنزلية، والتواصل المباشر مع كبار المستوردين وسلاسل التوزيع الإقليمية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية في تلك القطاعات.
 

دعم الصادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مركز دبي التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرشوة

الأوقاف: الرشوة مرض خطير يعصف بجسد المجتمع وتؤثر على مسيرة الإصلاح

أذكار المساء

أذكار المساء المأثورة عن النبي.. رددها تجلب لك الطمأنينة وراحة القلب

مبادرة صحح مفاهيمك

الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة صحح مفاهيمك على شاشات المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد