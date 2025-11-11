مشاركة 10 شركات مصرية في معرض Gift & Lifestyle & Paperworld Middle East بدبي

يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في فعاليات معرض Gift & Lifestyle & Paperworld Middle East المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، والمنظم بواسطة Messe Frankfurt، بمشاركة أكثر من 450 عارضًا من 16 دولة من بينها الصين، ألمانيا، أستراليا، الهند، إيطاليا، الأردن، البحرين، والمملكة العربية السعودية، وبحضور ما يزيد عن 16 ألف زائر من 42 دولة.

في إطار دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

ويمثل جمهورية مصر العربية هذا العام في المعرض 10 شركات مصرية من بينهم 7 شركات مشاركة تحت مظلة الجناح المصري المنظم من قبل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و3 شركات خارج الجناح المصري تمثل قطاعات (الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية- الأحبار – الهدايا - الديكورات المنزلية من الزجاج والبلاستيك).

وتأتي المشاركة في ضوء تزايد أهمية السوق الإماراتي كشريك تجاري رئيسي لمصر، حيث بلغت إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 نحو 136 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 100 مليون دولار، منها 30 مليون دولار تمثل صادرات قطاعات الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية والأحبار والهدايا والديكورات المنزلية.

ويمثل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في فعاليات المعرض كل من محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، و علي محمد مدير خدمات دعم المصدرين، إلى جانب عمرو أبو النصر مدير الشؤون الإدارية عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

كما شارك في الجولة الافتتاحية المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري، و حسين سعيد حسين، الملحق المالي والإداري بالمكتب التجاري المصري في دبي.

في هذا السياق صرّح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار خطة المجلس لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يعد من أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الكيماوية والمكملة لها من مصر، لما يتمتع به من موقع استراتيجي وقدرته على إعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا.

ومن جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قطاعات الأدوات المكتبية والهدايا والديكورات المنزلية، والتواصل المباشر مع كبار المستوردين وسلاسل التوزيع الإقليمية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية في تلك القطاعات.

