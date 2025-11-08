قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض
رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص
الفنان صالح عبد النبي: مضيت على القايمة وأنا مش عارف عنها حاجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات
تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات
أ ش أ

تراجع الفائض التجاري لألمانيا في سبتمبر 2025 إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، في وقت تظهر فيه البيانات مرونة في الطلب المحلي مقابل تباطؤ الطلب الخارجي.
وبحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفعت الصادرات المعدلة موسميا بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 131.1 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 3.1% إلى 115.9 مليار يورو، وبذلك انخفض الفائض التجاري الشهري إلى 15.3 مليار يورو، مقارنة بـ 16.9 مليار يورو في أغسطس و18.0 مليار يورو قبل عام.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت قيمة الصادرات الألمانية 1.18 تريليون يورو بارتفاع 0.7% عن الفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% إلى 1.03 تريليون يورو، ما يعكس اتجاهاً نحو تراجع سنوي في الفائض التجاري، وعلى أساس سنوي ارتفعت الصادرات بنسبة 2.0% في سبتمبر، بينما زادت الواردات بنسبة 4.8%، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
وكانت الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي المحرك الرئيسي للزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري، وارتفعت الواردات من الصين، أكبر مورّد لألمانيا، بنسبة 6.1% إلى 14.6 مليار يورو، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 9.0% إلى 8.7 مليار يورو، ومن المملكة المتحدة بنسبة 20% إلى 3.6 مليار يورو.
في المقابل، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة انتعاشا بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 12.2 مليار يورو، إلا أنها بقيت أقل بنسبة 7.4% مقارنة بمستواها في سبتمبر 2024، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما الصادرات إلى المملكة المتحدة فارتفعت بنسبة 7.1% إلى 7.0 مليارات يورو، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.2% إلى 6.7 مليار يورو، لتظل أقل بنحو 11.9% عن مستويات العام الماضي.
ولا يزال الفائض التجاري الألماني مدفوعا بشكل أساسي بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد بنسبة 2.5% إلى 74.3 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 1.2% إلى 59.3 مليار يورو.
وفي منطقة اليورو، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.7%، مما دعم الفائض التجاري، وكان الزخم الأقوى مع دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو، حيث قفزت الصادرات بنسبة 5.1% والواردات بنسبة 4.9%.
وقال كارستن برزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك "آي إن جي"، إن بيانات سبتمبر تعطي "دليلا إضافيا على انتعاش صغير للاقتصاد الألماني بعد الصيف"، لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يكفي للإشارة إلى تعافي مستدام، مشيرا إلى أن حجم الصادرات لا يزال دون مستويات ما قبل "يوم التحرير"، وأقل بكثير من مستويات مارس 2025.
 

الفائض التجاري لألمانيا الفائض التجاري ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

وزير الاسكان الجولة

تفاصيل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 8-11-2025

بالصور

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد