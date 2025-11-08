سيلفيا النقادي: استعنت بخبرات فاروق حسني في كتابة الطريق إلى الخلود

أكد الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، :" أنه بعد الاستقرار على فكرة كتاب الطريق إلى الخلود توجهت إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق .



وقال سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكتاب يعكس في كل فصل منه حكاية الخلود عند المصريين القدماء ".



وتابعت سيلفيا النقادي:" الصور المتواجدة في الكتاب قام بتصويرها مصور إيطالي ويعمل مع عالم الآثار الكبير زاهي حواس ".

وأكملت سيلفيا النقادي :" الكتاب تم طباعته في إيطاليا وكان بحاجة الى تقنيات حديثة متواجدة في إيطاليا ".

ولفتت سيلفيا النقادي :" ناس كتير قالتلي هتفشلي لأن الوقت قليل لكن كان هناك إصرار على طباعة هذا الكتاب".

