في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب2025..مواقف انسانية تؤكد روح المشاركة والإخاء..فيديو

موقف انساني
موقف انساني
شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي تجري في 14 محافظة عدد من المواقف الانسانية قام بها القضاة تجاة كبار السن من الناخبين..

محافظة سوهاج 

في مشهد إنساني يعكس القيم النبيلة وروح المسؤولية داخل العملية الانتخابية، شهدت قرية كوم بدار التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، موقفًا مؤثرًا عندما نزل أحد المستشارين المشرفين على لجنة انتخابية من مكتبه داخل مقر اللجنة.

لمساعدة سيدة مُسنة غير قادرة على الحركة، وتمكينها من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025.

شهدت اللجنة الفرعية بكوم بدار وجود سيدة مسنّة تعجز عن الصعود إلى داخل مقر اللجنة لممارسة حقها الدستوري، وعلى الفور، وجّه المستشار المشرف على اللجنة تعليماته بالنزول لمساعدتها بنفسه ضمانًا لحفظ كرامتها وتسهيل مشاركتها في التصويت.

وتوجّه المستشار خارج اللجنة وسط احترام وتقدير من الموجودين، حيث استقبل السيدة بابتسامة هادئة وحرص على التأكد من إثبات شخصيتها، ثم قدّم لها بطاقة الاقتراع وفق الضوابط القانونية، مفسحًا لها المجال للتعبير عن إرادتها بحرية كاملة، في مشهد ترك أثرًا طيبًا لدى المواطنين الذين وصفوا الموقف بأنه قمة الإنسانية والاحترام.

وأكد شهود العيان أن هذا التصرف يعكس حرص الدولة على تعزيز مشاركة جميع الفئات، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرين إلى أن اللجنة شهدت عقب الواقعة حالة من الارتياح والإشادة في تسهيل إجراءات التصويت.

كما شددت الأجهزة الأمنية المتواجدة على استمرار تيسير دخول كبار السن، وتوفير الدعم اللازم لجميع الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

https://youtu.be/OZcq7R8h1MY

واجب واطني

شهدت عزبة ثروت التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم، مشاركة واسعة من أبناء القبائل العربية، وفي مقدمتهم قبائل لحويتى والسمالوسى والحربي، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يجسد روح الوطنية والانتماء.

وأكد أبناء القبائل أن مشاركتهم تأتي انطلاقًا من حرصهم على دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطن ومسؤوليته تجاه الوطن.

وشهدت اللجان الانتخابية في قرى ومناطق المركز انتظامًا في سير العملية الانتخابية وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم متميز من القضاة والمشرفين، مع تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركة الجميع بسهولة ويسر.

كما أطلقت القبائل مبادرات مجتمعية لحث الشباب والنساء على التوجه إلى اللجان والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده المحافظة.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الهدوء والنظام، وسط إقبال متزايد يعكس روح الانتماء والوعي الوطني لدى أبناء البحيرة بصفة عامة، وأهالي أبو المطامير بصفة خاصة

https://youtube.com/shorts/g6rDBVSztsc

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب سوهاج المرحلة الأولى

