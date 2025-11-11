قبل غلق اللجان .. إقبال كثيف في انتخابات النواب بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء من التنظيم والانضباط وحضور مكثف من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لأبناء المحافظة وذلك قبل غلق لجان الاقتراع.

وكان الناخبون قد توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح أمام اللجان بمراكز المحافظة الخمسة: الخارجة، الداخلة، بلاط، الفرافرة، وباريس، للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الأجهزة الأمنية التي كثفت من تواجدها لتيسير حركة المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

كما حرص كبار السن وذوو الهمم على المشاركة منذ اللحظات الأولى، وسط مساعدة رجال الشرطة والقوات المعاونة لهم، الذين قدموا الدعم الكامل لتسهيل عملية التصويت، تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير كافة التسهيلات لجميع المواطنين.

من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بحسن التنظيم وتوفير أماكن للانتظار ومياه للشرب داخل محيط اللجان، ما ساهم في تخفيف الزحام وتيسير الإجراءات الانتخابية.

وانطلقت أمس، انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد، وتستمر حتى نهاية اليوم وسط استعدادات مكثفة في مختلف المراكز الإدارية.

وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين تشملان خمسة مراكز، بعدد 194870 ناخبًا وناخبة موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية، وسط تأمين وتنظيم دقيقين لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنضبطة.