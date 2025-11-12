نائب محافظ القليوبية تقود حملة نظافة وإزالة الاشغالات بشبرا الخيمة

قادت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة نظافة موسعة بالطرق والشوارع الرئيسية بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات، والقيام بمتابعة أعمال النظافة، وكذلك متابعة رفع المخلفات وتيسير الحركة المرورية بحي شرق شبرا ، وحى غرب شبرا وتفقد منظومة النظافة.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة ، كلا من: اللواء محمد السعيد نائب مدير أمن القليوبية ومدير القطاع الجنوبي ، واللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومديري الاشغالات ومسئولي المخلفات الصلبة والاشغالات.

وقالت نائب محافظ القليوبية، إن الحملة شملت الشوارع والطرق الرئيسية، وتضمنت الجولة مصادرة وإزالة عدد 12 عربية كارو ورفع 20 طن من المخلفات.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الجولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية في اطار حملات متتابعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن بالمحافظة وتعزيز منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين.