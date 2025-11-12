التنمية المحلية: تابعنا الانتخابات بشكل لحظي.. ولا معوقات خلال يومي التصويت

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن المرحلة الأولى من انتخابات 2025 تشمل 14 محافظة، من بينها الجيزة وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وعدد من المحافظات الأخرى.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التنمية المحلية تتابع سير العملية الانتخابية بشكل لحظي بالتنسيق مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان انتظام العملية في جميع اللجان دون أي عقبات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ استعدادات مكثفة بالمحافظات تضمنت تجهيز المقرات الانتخابية، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة بمحيط اللجان، بما يضمن سهولة وصول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال الاستعدادات الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، مع تسجيل أي ملاحظات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد على أن يومي التصويت في المرحلة الأولى شهدا انتظامًا كاملاً دون أي أزمات أو معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.