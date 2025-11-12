متحدث الوزراء: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم /الأربعاء/، أن الدولة لديها استراتيجية لتطوير كافة المناطق السياحية من أجل تحويلها إلى نقاط جذب على خريطة السياحة العالمية.



وقال الحمصاني، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، :" إن الدولة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا واسعة لتطوير قطاع السياحة، كان من أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير".



وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الإقبال الجماهيري على المتحف المصري الكبير فاق التوقعات.. لافتا إلى وصول متوسط معدل الزيارات اليومية إلى 19 ألف زائر، منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر الجاري.



وأوضح الحمصاني أن الإقبال الشديد على زيارة المتحف يؤكد نجاح الدولة في تحقيق طفرة في القطاع السياحي، وذلك من خلال الحرص على عرض الأثار المصرية بصورة محترفة في إطار منظومة مماثلة لأرقى المتاحف العالمية.



وأشار إلى حرص وزارة السياحة على تنفيذ خطة الترويج السياحي من خلال تحسين تجربة السائح في مصر منذ بداية وصوله إلى المطار حتى مغادرته البلاد.. لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الطيران المدني والسياحة لتطوير الخدمات المقدمة للسائح سواء في المطارات أو المواقع السياحية المختلفة.

