تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
اقتصاد

المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 %

فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة تحقق أداء متميز في 2025 بدعم من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتجارة.

وبشأن مستهدفات الصادرات، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 % إلى مستويات 3.7 مليارات دولار بنهاية 2025، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية بكل هيئاتها من أجل الدعم المستمر للمصدرين والحل الجذري للمعوقات.

وأضاف "مرزوق" في تصريحات له خلال افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين خاصة مع مشاركة من بعثات في 20 دولة في هذه الحدث المهم.

وأشار  إلي أن المعرض يساهم في دعم خطة المجلس لاستهداف 12 مليار دولار صادرات  بنمو  سنوي 35% حتى 2030.

الملابس الجاهزة الصادرات الاستثمار الغزل والنسيج التجارة الخارجية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

