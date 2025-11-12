المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 %

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة تحقق أداء متميز في 2025 بدعم من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتجارة.

وبشأن مستهدفات الصادرات، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 % إلى مستويات 3.7 مليارات دولار بنهاية 2025، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية بكل هيئاتها من أجل الدعم المستمر للمصدرين والحل الجذري للمعوقات.

وأضاف "مرزوق" في تصريحات له خلال افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين خاصة مع مشاركة من بعثات في 20 دولة في هذه الحدث المهم.

وأشار إلي أن المعرض يساهم في دعم خطة المجلس لاستهداف 12 مليار دولار صادرات بنمو سنوي 35% حتى 2030.