شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري

استقبلت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وفداً من شركة MINE إحدى كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة المفروشات القطنية لبحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة فى مصر.

وتأتي الزيارة فى إطار جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون الدولى.

وتعكس الزيارة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى السوق المصري، كما تعكس اهتمام الشركة الصينية بالتوسع فى استخدام القطن المصرى، لاسيما وأنها تعد واحدة من كبرى الشركات المستوردة له، وتعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة لمفروشات مصنوعة بالكامل من القطن المصرى، وقد حرص الوفد على التعرف على دور الهيئة فى منظومة القطن المصرى بدءا" من مراحل الزراعة وحتى عمليات الحليج، بما يضمن جودة وسلامة المنتج النهائى.

وخلال الزيارة شاهد الوفد فيلما" وثائقيا" تناول الدور المحورى الذى تضطلع به الهيئة فى الحفاظ على نقاوة القطن المصرى وجودته بدءا" من مرحلة الجنى وحتى التصدير، حيث تتولى إصدار شهادات اختبارات معتمدة محليا" ودوليا" من معاملها الحاصلة على شهادة ال ISO ولا يسمح بتنفيذ أى عمليات بيع أو تصدير إلا بناء على هذه الشهادة.

كما شملت الزيارة جولة داخل معامل الإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة، وكذا معامل الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، حيث تعرَف الوفد على أحدث أجهزة الاختبارات بالهيئة، وتضمنت الزيارة كذلك جولة داخل صالة الفرز بالمركز الدولى للتدريب بالهيئة وذلك للاطلاع على أصناف القطن المصرى والأجنبى والتعرف على خصائصها المميزة.

وفي نهاية الزيارة أعرب وفد شركة (MINE) الصينية عن تقديره لجهود الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات إلى قطاع القطن المصري، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في الحفاظ على جودة القطن المصري وسمعته المتميزة عالميًا.

كما أشاد الوفد بما شاهده خلال الزيارة من إمكانات فنية وبنية تحتية متطورة داخل معامل الهيئة، مؤكدًا أن ما لمسه من كفاءة يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع القطن المصري وجهود الدولة لتعزيز مكانته عالميًا.