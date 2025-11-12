قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس وزيادة حصص المعلمين مقابل حوافز مالية
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69185 شهيدا و170698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. والإغلاق سببه إسرائيل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا

كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة بجمهورية لاتفيا، وذلك على هامش حضوره فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة، عن وزارة الصحة بجمهورية لاتفيا.

وتمت الإشارة، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المختلفة في العديد من القطاعات بين مصر ولاتفيا، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، وأنه يُعد تتويجاً للعلاقات الثنائية المتنامية، وثمرة لما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات خلال ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات متبادلة بين الجانبين، بما في ذلك الاجتماع الذي حضره الوزيران من الجانبين في نوفمبر الماضي، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر مكافحة مقاومة المضادات الحيوية بجدة، كما تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم.

وتستهدف مذكرة التفاهم تنظيم العلاقات ووضع قواعد التعاون المتبادل لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين في البلدين، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات في العديد من المجالات، والتي من أبرزها: مجال التعليم والتدريب، وذلك من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية المتكاملة للأخصائيين والأطباء، خاصة في التخصصات النادرة، مع تبادل الوفود والخبرات الطبية بين البلدين الصديقين.

وتتضمن مجالات التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، ما يتعلق بملف التحول الرقمي والصناعات الدوائية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة فيما يتعلق بنظم المعلومات والتحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، هذا إلى جانب دعم تطوير صناعات الأدوية والمعدات الطبية عبر نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئات تنظيم الأدوية، فضلا عن التعاون في مجال الصحة العامة والأبحاث، من خلال تبادل أفضل الممارسات في الوقاية من الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد الوبائي C وB، ومقاومة مضادات الميكروبات، مع دعم الأبحاث المشتركة في مجالات حيوية كزراعة الأعضاء والنانو طب، كما تتضمن مجالات التعاون، التعاون في مجال السياحة الصحية، من خلال تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرة اللاتفية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

رئيس الوزراء وزارة الصحة توقيع اتفاقية مدبولي

