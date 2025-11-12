قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان شراكة لتطوير كفاءات القطاع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

قام الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بزيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأسواق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور فريد، بكل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الهيئة والأكاديمية في مجال تطوير القدرات وبناء الكفاءات الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون المشترك وتصميم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية.

 كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الجهود المشتركة لنشر الوعي المجتمعي بدور القطاع كداعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تضع بناء الإنسان وتنمية المهارات كأولوية قصوى لضمان استدامة نمو القطاع.

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورات هائلة، سواء على مستوى الأدوات التمويلية والاستثمارية أو على مستوى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لذا، فإن التعاون مع صرح وطني بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب سيمكننا من تسريع وتيرة إعداد كوادر قادرة على مواكبة هذه التطورات، وقيادة الابتكار، وتطبيق أحدث المعايير التنظيمية والرقابية.

وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يمتلك الأدوات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

من جانبها، رحبت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدةً حرص الأكاديمية على تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر وطنية على أعلى مستوى احترافي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على بلورة محاور النقاش في خطط عمل تنفيذية مشتركة، تمهيداً لإطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.

تبادل الخبرات 

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام كبير بمحور التدريب وتبادل الخبرات، إذ اتخذت عدة خطوات خلال العام الجاري، كان أبرزها توقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض، يهدف لتنظيم برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2025 استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري بهدف تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثاني قادر على القيادة.

ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في سبتمبر 2025 الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد CFAT لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ.

كما وقع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع كلية Bayes  للأعمال – جامعة لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية.

الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية التنمية المستدامة القطاع الخاص الأكاديمية الوطنية للتدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

تحصين الماشيه

الخدمات البيطرية: 2.2 مليون رأس ماشية مُحصنة حتى الآن ضمن الحمى القلاعية

الزراعة

الزراعة التعاقدية: مبادرة للتوسع في المحاصيل الزيتية بالفيوم

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد