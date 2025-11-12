محافظ القاهرة: دورنا في الانتخابات يقتصر على اتمام تجهيز وإعداد المقار

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات النهائية للمحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ ، و٢٥ نوفمبر الجاري بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومسئولى الأمن، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتى الصرف الصحى، والكهرباء، ومسئولى المياه، ومرفق الإسعاف ، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وأكد محافظ القاهرة ان المحافظة انتهت من اعداد غرفة عمليات مركزية برئاسته بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخب من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطن طبقًا لآخر تعداد موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ٦٢ مقعدًا منهم ٣١ مقعد فردى ، و٣١ مقعد فى القائمة .



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .