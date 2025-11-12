قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
فن وثقافة

مقذوف ناري يصيب عين أيتن عامر أثناء تصوير مشهد بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

آيتن عامر
آيتن عامر
أحمد إبراهيم

تعرضت الفنانة أيتن عامر لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض خلال موسم رمضان المقبل.

وجاءت الواقعة أثناء تصوير مشهد فرح داخل العمل، تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، حيث يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن أحد المقذوفات خرج من المسدس المستخدم في المشهد، وأصاب عين أيتن بشكل مباشر.

وتسبب الحادث في كدمة بالعين، وقام الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة وكتب لها الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم بالعين، كما نصحها الطبيب بالراحة لمدة اسبوع وعدم التعرض لضوء شديد، حتى تستقر حالتها وتتعافى تمامًا.

أيتن عامر تشارك بمسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026 

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

أيتن عامر تنتظر عرض مسلسل مغلق للصيانة

تواصل النجمة أيتن عامر تألقها ونجاحاتها في البطولة المطلقة بخطوات فنية ثابتة من خلال مسلسل "مغلق للصيانة، والتى كشفت عن إعلانه الرسمي الذى جاء في أجواء من الإثارة والتشويق، وسط غموض كبير جذب انتباه الجمهور، حيث أن الإعلان كشف عن عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه، وهو ما زاد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التى تقدمها

أيتن عامر عالقة داخل أسانسير معطل فى برومو المسلسل

كشف البرومو عن بعض تفاصيل المسلسل والتى تضمن أحداث مثيرة حيث ظهرت أيتن عامر والفنان محمد العلوي محبوسان داخل أسانسير معطل بسبب خلل في الكهرباء وتعطل الكاميرات، كما ظهر خلال الإعلان الفنان الراحل سليمان عيد فى دور رجل أمن والذى يعد أخر أعماله الدرامية، وسيطرت أجواء البرومو على تشويق وإثارة مع محاولات القوات انقاذهم.

أبطال مسلسل مغلق للصيانة

مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثماني حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.

آيتن عامر الفنانة آيتن عامر مسلسل كلهم بيحبوا مودي ياسر جلال ميرفت أمين

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

