رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور

أثارت الفنانة مي عز الدين حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها عن زواجها من أحمد تيمور بشكل مفاجىء بحضور أسرتهما وعدد من الأصدقاء المقربين، وتلقت مي عز الدين تهاني متابعيها والعديد من الفنانين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها على أحمد تيمور عبر انستجرام وعلقت عليها قائلة:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وطرح الجمهور عدد من علامات الاستفهام حول فارق العمر بينهما حيث يعد احمد تيمور من مواليد يناير 1993 بينما مي عز الدين من مواليد يناير 1980 اى مي تكبره ب13 سنة.

و‎تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق عدد من التصريحات القوية لها ، والتى كانت محل جدال كبير بين عشاقها ومحبيها.

وكشفت مي عز الدين خلال ظهورها في بودكاست بوب كورنر مع الفنانة هبة عبد الغني : “أنا لما أحب أفكر في حاجة لازم أشرب قهوة، كل نوعية بنات والقهوة بترمز عندهم لحاجة، يعني في بنات بتحب لمة القهوة عشان يتكلموا في أخبار البشر... بس أنا مبحبش كده خالص”.

وأوضحت مي عز الدين : «القهوة تتشرب لما تحبي تفكري في حاجة بتركيز واستمتاع».

كما كشفت مي عز الدين عن علاقتها بالفنان عادل إمام، مؤكدةً أن الأمر تخطى المتعارف عليه ليصبح علاقة أسرية، كاشفةً عن شعورها عندما تكون في منزله بالقول: "بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام".

وأضافت مي عز الدين : "العلاقة لم تقتصر على تكريم عادل إمام لي فنياً، بل تجاوزت ذلك الى دعوة شخصية الى بيته، حيث تعرفت على عائلته بالكامل، وطلب اسمي وكذا حد عشان يكرمنا، وتاني خدني أنا ووالدتي البيت عنده وعرّفني بعائلته كلها... بحس بقيمة كبيرة إن الأستاذ عادل إمام دخّلني بيته وقالي مبسوط بيكي.