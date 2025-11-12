ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

نشرت الفنانة هيدي كرم عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "أنا مش فاضلكم" لمحمد شيبه، وعلقت عليه قائلة: «ادعولي ما أنا اللي مكبركم».



وجاء نشر الفيديو وسط الحديث عن زواج الفنانة مي عز الدين من أحمد تيمور، رغم وجود صداقة مقربة بين هيدي والعريس، ما أثار تساؤلات جمهور الفنانات حول موقف هيدي من هذا الزواج



وأعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها من شخص خارج الوسط الفني يعمل معالج غذائي بشكل مفاجئ عبر إنستجرام.

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها على أحمد تيمور عبر انستجرام وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات