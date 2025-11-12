منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما

نشرت الفنانة منال عبد اللطيف مجموعة من الصور التى تظهر فيها مع الإعلامي شريف باهر حيث قررت خلع الحجاب بعد ارتدائه 12 عاما.

منال عبد اللطيف

وحرصت منال عبد اللطيف على الظهور لأول مرة بدون حجاب لتعلن عن خلعها له بعد 12 عاما من ارتدائه.

وقد أكدت الفنانة منال عبد اللطيف ان فكرة خلع الحجاب تراودها ، وذلك فى حوار تليفزيوني مع الإعلامية مروة صبري من فترة سابقة.

وقالت منال عبد اللطيف : فكرت أني أقلع الحجاب، ليه الفكرة بتراودني لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة، وأنا بطبيعتي منطلقة وأوقات بتوحشني منال وابقى عايزة انطلق في كل حاجة وأن مفيش حاجة تقيدني لكن سريعًا بقول لأ أنتي تدعي ربنا انه يثبتك لأن دي خطوة مش هينة على طول برجع لدماغي فورًا لكن بتراودني الفكرة طبعًا بتراودني».

وأضافت منال عبد اللطيف : وكل ما بتيجي الفكرة على بالي وأول يا منال اقلعي بقى الحجاب وبعدين أقول لنفسي انتي اخدتي الخطوة وقعدتي السنين دي، والفكرة اللي بتلح عليا أن إن شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز بفكر أني في الفرح أقلع الحجاب مش عارفة ليه بس الفكرة دي بتزن عليا ومش ضروري ألبس فستان مفتوح أهم حاجة أني أكون منطلقة لأن دايمًا الطرحة بتضايقني وأقعد طول الوقت أظبطها، وبقالي 11 سنة محجبة .