تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل

أحمد إبراهيم

شهدت النسخة الأولى من برنامج “كايرو برو-ميت” (Cairo Pro-Meet) إقبالًا استثنائيًا من صُنّاع السينما المشاركين في فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، إذ نُفدت جميع مواعيد الحجز في أقل من 12 ساعة من فتح باب التسجيل، في مؤشر واضح على الحماس الكبير الذي أثاره البرنامج منذ انطلاقه الأول هذا العام.

يُقام “كايرو برو-ميت” ضمن النسخة السابعة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، وعلى هامش فعاليات سوق القاهرة السينمائي، الذي يُنظَّم ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. ويُعد البرنامج مساحة مهنية مبتكرة تجمع صُنّاع الأفلام والخبراء في مجالات الإنتاج والتوزيع والمهرجانات في لقاءات فردية تُسهم في بناء جسور تعاون جديدة وتطوير المشاريع السينمائية العربية والدولية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “نحن في مهرجان القاهرة نحرص على أن يكون المهرجان منصّة متكاملة لا تقتصر على العروض السينمائية فقط، وإنما تمتد لتشمل دعم الصناعة وتطويرها. برنامج (كايرو برو-ميت) خطوة جديدة في هذا الاتجاه، لأنه يضع صُنّاع السينما في قلب حوار مهني حقيقي مع الخبراء، ويمنحهم فرصة نادرة لتوسيع آفاق التعاون الدولي. نفاد جميع المواعيد في يومٍ واحد يؤكد أن هناك تعطّشًا حقيقيًا لهذا النوع من المبادرات، ويسعدني أن القاهرة كانت مكان انطلاقها الأول".

وفي السياق نفسه، قال محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما": “برنامج كايرو برو-ميت كان أحد أهم رهاناتنا هذا العام، وتأسيسه كان حلمًا شخصيًا لي منذ فترة طويلة. كنت أرى دائمًا أن هناك فجوة حقيقية بين صُنّاع السينما والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ فكثير من المخرجين والمنتجين في المنطقة لا يعرفون أن هؤلاء الخبراء موجودون أصلًا، أو ربما سمعوا عنهم لكنهم لا يجدون وسيلة مباشرة للتواصل معهم. من هنا جاء هدف البرنامج: أن نخلق مساحة عملية تسمح بهذا اللقاء المباشر، وتفتح الباب أمام فرص تعاون جديدة وحقيقية.”

ويهدف برنامج “كايرو برو-ميت” إلى خلق شبكة تواصل فعّالة بين العاملين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم، وتمكين المواهب من الوصول إلى أبرز الخبراء والمنتجين والموزعين، مما يجعل منه منصة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في بيئة مهنية ديناميكية تحت مظلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عن “أيام القاهرة لصناعة السينما”

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

