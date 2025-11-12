النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند

يستمر الشاعر مصطفى حدوتة في تحقيق نجاحات متتالية في 2025، وآخرهم تصدر أغنية "باشا" الدعائية لفيلم قصر الباشا قائمة الأغنية الأكثر استخدامًا على انستجرام واحتلالها المرتبة الأولى منذ طرحها.

وكتب حدوتة عبر حسابه على انستجرام: "أغنية باشا تريند رقم ١ على إنستجرام.. النجاح أفعال مش أقوال".

https://www.instagram.com/p/DQ8TxLiiJml/?igsh=MWRzcnk2aDlnbWtmYg==

الجدير بالذكر أن أغنية "باشا" قدمها مطرب المهرجانات الشعبية مُسلم، لتكون الدعائية لفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم ومايان السيد، الذي ينافس في دور العرض المصرية والعربية حاليًا، وتعد الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مسلم، توزيع إيهاب كولبكس.

*نجاح مصطفى حدوتة في 2025*

توالت أعمال حدوتة الناجحة على مدار 2025 مع كبار النجوم، منهم الكينج محمد منير في تعاونهما الأول بأغنية "ضي" الدعائية لفيلم يحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى أغانيه مع الفنانة نانسي عجرم في ألبوم “نانسي 11” وهما: أغنية "يا قلبه"، أغنية "يا سيدي"، هذا إلى جانب تعاونه الأول أيضًا مع الفنانة لطيفة في ألبوم "قلبي ارتاح" بأربعة أغاني دفعةً واحدة.

كما تعاون أيضًا للمرة الثانية مع الهضبة عمرو دياب في أغنية "قفلتي اللعبة" من ألبوم "ابتدينا"، وذلك بعد نجاحهما المدوي في أغنية "يا قمر" بالعام الماضي وتحقيقها انتشارًا واسعًا سواء بشكل لايف أو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار نجاحه مع الفنان محمد رمضان بأغنية "أنا أنت" و"حمو".