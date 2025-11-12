اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها

يتساءل الكثير عن وظيفة إدارة التفتيش على نيابة النقض وفي تلك النقاط نستعرضها لكم

تختص إدارة التفتيش باعداد وتجهيز الدورات التفتيشية للسادة أعضاء التفتيش واخطارهم بها وارسالها اليهم بالطريقة المناسبة بعد اعتمادها من السيد مدير إدارة التفتيش متابعة مفردات الطعون الخاصة بكل دورة تفتيشية وتجهيزها وقيد المذكرات محل التنويه الواردة من العضو المعني بالتفتيش واخطار السادة المفتشين بها وتسليمها اليهم وقيد التظلمات الواردة من السادة أعضاء النيابة اعتراضا على تقارير الكفاية واعدادها للعرض على لجنة فحص التظلمات ومراجعه تقارير الكفاية التي تمت كتاباتها وتنسيقها بالحاسب الألى قبل عرضها على لجان تقدير الكفاية ونسخ تقارير الكفاية بعد اعتمادها من لجان تقدير الكفاية الكترونيا عن طريق الحاسب الألى.

قيد الشكاوى الواردة ضد أعضاء النيابة وعرضها على السيد مدير إدارة التفتيش وتسليمها للمفتش المنوط بفحصها والاتصال بعضو النيابة المعني إذا لزم الامر ومتابعة إنجازها والتأشير بما يتم في هذا الشأن في الدفاتر والملفات السرية المعدة لذلك واعداد الملفات السرية للسادة أعضاء النيابة وايداع صورة من تقرير التفتيش وجميع الأوراق التي تساعد في تكوين رأي صحيح عن عضو النيابة المعني بها.