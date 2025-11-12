أحمد زعيم وهايدى موسى يطرحان ديو "مليان فراغات" من فيلم هيبتا 2" غدا

قام الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم بالترويج لأحدث أعماله الغنائية، التى تشاركه فيه الفنانة هايدى موسى، بعنوان "مليان فراغات" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "هيبتا 2" وستطح غدا على اليوتيوب.

ونشر زعيم فيديو قصير، من الأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" و كتب: استنو اغنية #مليان_فراغات من فيلم هيبتا ٢.. وتفاعل معه الجمهور بالتعليقات الإيجابية، التى تمنت له النجاح.. ومن بين التعليقات" مبروك يا أجمل زعيم" .. و"مبروك في انتظار اروع ديو مع النجمة الجميلة هايدي موسى".. و " 1000 مبرووك يا مطرب يا رائع نجاح كبير إن شاء الله خطوه جميله ومهمة".

أكد زعيم أن الشركة المنتجة لفيلم "هيبتا 2"، تواصلت معه لعمل لحن للأغنية الدعائية، من خلال الشاعر الغنائى أحمد أبو زهرة، الذى كتب كلمات تحكى من مفهوم الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار الخلافات والصدامات التى تحدث فى العلاقات بين الرجل والمرأة، وغالبا بسبب الاختلافات في طبيعة الحب والتفكير والمشاعر، مما يثير تساؤلات حول ماهية هذا الحب.

وصرح زعيم بأن المسئولين فى الشركة المنتجة، رشحت لمشاركته الديو أكثر من صوت نسائى، إلا أنه وقع اختياره على الفنانة هايدى موسى، نظرا لصداقته الوطيدة بها ولمشاركتها ونجاحها معه فى أكثر من عمل، مثل أغنية "رجال"، وأغنية "أرض الفيروز" واللتين قاما بغنائهما فى احتفالات أكتوبر واحتفالات سيناء، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا لنجاحهما فى تقديم" cover " أغنية "مغرم" للمطرب جاد نخلة التى لحنها الفنان مروان خورى.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم كان قد طرح الشهر الماضى أغنيته الرومانسية الجديدة "مابكدبش"، والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر المعروف محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai للمخرج محمد شحاتة.. هذا إلى جانب نجاحاته مع النجمة الذهبية نوال الزغبى فى أحدث ألحانه، "إنت مين" الذى صدر من بين أغنيات ألبومها الجديد "مشاعر"، أغنية "إنت مين" كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وأيضا أغنية "حب زمان" مع النجم وائل جسار، كلمات أحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقى أحمد على، بالإضافة إلى نجاحاته مع النجم محمد منير، والنجم راغب علامة، والنجمة آمال ماهر والنجمة إليسا، والنجم مدحت صالح، والنجم حميد الشاعرى، والنجمة رحمة رياض.

أغنية "مليان فراغات" كلمات أحمد ابو زهرة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، وميكس وماستر ماهر صلاح.. فيلم "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى قائمة ضيوف شرف يشاركون في الأحداث.