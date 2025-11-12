وزير الخارجية يوضح تفاصيل زيارته لـ أنقرة ومقابلة الرئيس التركي

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إننا نعزي تركيا في حادث سقوط الطائرة العسكرية، متابعا: أعرب عن زيارتي البالغة لزيارة تركيا ومقابلة الرئيس التركي وإجراء مشاورات مثمرة حول مختلف القضايا التي تهم بلادنا.

وأضاف بدر عبد العاطي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، أن زيارتي الحالية تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهم، حيث يجمع بلادنا تاريخ طويل وأخوة وعمل مشترك منذ قديم الأزل لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار.

واسترسل: نعتزم اهداء تركيا مستنسخ تمثال لأحد ملوك الفراعنة العظام لوضعها في أنقرة.