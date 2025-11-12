قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة

هاني حسين

أكد هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، أنه هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في قطاع غزة.

وقال هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري السفير بدر عبد العاطي،: "لا بد من تواجد إطار قانوني واضح للقوة الدولية في غزة".

وأكد أنه على المجتمع الدولي أن يتذكر دوما أنه يجب أن تدار غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وغزة جزء من الدولة الفلسطينية.

واشار إلى أننا نهتم بالاستقرار في غزة، وسنستمر في دعم كل الخطوات التي ستتخذ لتحقيق ذلك الأمر، فنحن نرغب في لأن يتواجد استقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونواصل العمل مع مصر في هذا الشأن.

وعن الأوضاع في السودان، قال هاكان فيدان: لا بد أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين في السودان، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية للسودان ووقف الأعمال العدائية.

الخارجية مصر تركيا اخبار التوك شو غزة

