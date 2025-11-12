وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة

أكد هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، أنه هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في قطاع غزة.

وقال هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري السفير بدر عبد العاطي،: "لا بد من تواجد إطار قانوني واضح للقوة الدولية في غزة".

وأكد أنه على المجتمع الدولي أن يتذكر دوما أنه يجب أن تدار غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وغزة جزء من الدولة الفلسطينية.

واشار إلى أننا نهتم بالاستقرار في غزة، وسنستمر في دعم كل الخطوات التي ستتخذ لتحقيق ذلك الأمر، فنحن نرغب في لأن يتواجد استقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونواصل العمل مع مصر في هذا الشأن.

وعن الأوضاع في السودان، قال هاكان فيدان: لا بد أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين في السودان، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية للسودان ووقف الأعمال العدائية.