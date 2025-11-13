سعر كاديلاك ct5 موديل 2025 في السعودية

أعلنت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك ct5 موديل 2025، وتنتمي ct5 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري المميز .

أبعاد كاديلاك ct5 موديل 2025

تأتى سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4923 مم، وعرض 2040 مم، وارتفاع 1453 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2947 مم .

مواصفات كاديلاك ct5 موديل 2025

زودت سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية ليد، وإضاءة نهارية ليد، وبها مصابيح خلفية ليد، وبها جنوط مقاس أمامية مقاس 19 بوصة، وجنوط خلفية مقاس 19 بوصة، وبها مرايات خارجية مع مؤشرات انعطاف وضبط كهربائي، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 33 بوصة للتحكم الكامل بالنظام الصوتي والاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بالاضافة إلي ان سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 بها، فرش مقاعد من الجلد الفاخر، وبها مقعد سائق بتعديل كهربائي، وتدفئة، وتبريد، وتدليد، وبها عجلة قيادة من الجلد متعدد الوظائف، وبها نظام AKG، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم، وفتحة تكييف خلفية، وبها شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول .

محرك كاديلاك ct5 موديل 2025

تستمد سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 237 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 محرك سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 335 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كاديلاك ct5 موديل 2025

تمتلك سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ومكابح مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، وبها ثبات إلكتروني، ونظام تثبيت السرعة، والتحذير من التصادم الأمامي تنبيه السائق لتفادي الحوادث، ومكابح الطوارئ الذاتية، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومراقبة إجهاد السائق، وقراءة سرعة الطريق، وحساسات للركن .

سعر كاديلاك ct5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 243 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك ct5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 274 ألف ريال سعودي .