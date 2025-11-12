كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بالتعدي بالضرب على آخر مستخدمين سلاح أبيض بالمنوفية.

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بالمنوفية

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الباجور من (سائق توك توك) بقيام 3 أشخاص "عامل ونجليه" جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بإستخدام سلاح أبيض ، بسبب خلافات الجيرة، وأمكن ضبط المشكو فى حقهم والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.