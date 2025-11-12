صفية العمري: القاهرة السينمائي مهرجان عريق

أكدت الفنانة القديرة صفية العمري خلال تصريحات تلفزيونية على قناة DMC على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن مشاركتها في المهرجان تأتي من إيمانها بقيمته ومكانته العريقة.

وقالت صفية العمري "مهرجان القاهرة السينمائي دا مهرجان بلدنا، ولازم أكون موجودة فيه لأنه مهرجان عريق، وله تاريخ كبير يشرّف الفن المصري والعربي."

وأضافت أنها تحب دائمًا تقديم الأدوار القوية التي تترك أثرًا في الجمهور، رغم أنها بطبيعتها شخصية هادئة، قائلة:

"بحب أقدّم الأدوار القوية، لكن في الحقيقة أنا شخصية هادئة جدًا."

ووجّهت صفية العمري نصيحة للفنانين الشباب، شددت فيها على أهمية البصمة التاريخية في مشوار الفنان أكثر من الشهرة أو الترند، مؤكدة:

"البصمة التاريخية مش الشهرة والتريند، لأن اللي بيعيش هو العمل الحقيقي."

ويُعد ظهور صفية العمري في المهرجان رسالة دعم واضحة للفن الجاد والسينما المصرية، التي تعتبرها دائمًا جزءًا من تاريخها ومسيرتها الفنية الطويلة.