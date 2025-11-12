قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جار الفحص.. هند عاكف تشكو مروجي شائعات زواجها من الراحل إسماعيل الليثي

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
كتب محمد عبدالله :

بدأت جهات التحقيق فحص البلاغ المقدم من الفنانة هند عاكف ضد مروجي شائعة زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وكان محامي الفنانة هند عاكف أعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعة زواج موكلته من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي وأنه سيتخذ الإجراءات القضائية ضد كل من يروج لهذه الشائعات بقصد الإساءة للفنانة.

كما حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء فى وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي. 

وقررت جهات التحقيق حبس سائق الفنان الشعبي إسماعيل الليثي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات التي خضع لها عقب حادث تصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم الفنان اسماعيل الليثي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبها حررت الفنانة دينا الشربيني محضرا ضد المذيعة مروة صبري وعدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي متضمنا اتهامات شملت التشهير والسب والقذف ما أثار غضبها وضيقها من مثل تلك الشائعات.

وواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري

قامت الفنانة دينا الشربيني بتحرير محضر ضد المذيعة مروة صبري اتهمتها فيه بالسب والقذف والتشهير بها من خلال التحدث عن علاقتها بانفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

كما حررت دينا الشربيني بلاغات ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة باتهامات السب والقذف والتشهير والترويج للشائعات ضدها، بعدما زعموا أنها كانت سببا في انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ودعم الفنان محمد محمود الفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة بسبب انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ونشر محمد صور تجمعه مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا اخوانا كل اللى بيتقال اشاعات.. أنا ودينا اخوات ".

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها.


 

النقض اسماعيل الليثي هند عااكف هند عاكف واسماعيل الليثي وفاة اسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

ترشيحاتنا

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

بالصور

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد