جار الفحص.. هند عاكف تشكو مروجي شائعات زواجها من الراحل إسماعيل الليثي

بدأت جهات التحقيق فحص البلاغ المقدم من الفنانة هند عاكف ضد مروجي شائعة زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وكان محامي الفنانة هند عاكف أعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعة زواج موكلته من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي وأنه سيتخذ الإجراءات القضائية ضد كل من يروج لهذه الشائعات بقصد الإساءة للفنانة.

كما حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء فى وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

وقررت جهات التحقيق حبس سائق الفنان الشعبي إسماعيل الليثي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات التي خضع لها عقب حادث تصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم الفنان اسماعيل الليثي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبها حررت الفنانة دينا الشربيني محضرا ضد المذيعة مروة صبري وعدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي متضمنا اتهامات شملت التشهير والسب والقذف ما أثار غضبها وضيقها من مثل تلك الشائعات.

وواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري

قامت الفنانة دينا الشربيني بتحرير محضر ضد المذيعة مروة صبري اتهمتها فيه بالسب والقذف والتشهير بها من خلال التحدث عن علاقتها بانفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

كما حررت دينا الشربيني بلاغات ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة باتهامات السب والقذف والتشهير والترويج للشائعات ضدها، بعدما زعموا أنها كانت سببا في انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ودعم الفنان محمد محمود الفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة بسبب انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ونشر محمد صور تجمعه مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا اخوانا كل اللى بيتقال اشاعات.. أنا ودينا اخوات ".

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها.



