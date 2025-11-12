عبد العاطي: السياسة الخارجية المصرية تسير وفق مبدأ الاتزان الإستراتيجي

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم تُدار بحكمة واتزان، وتعكس مبدأً راسخًا أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مبدأ الاتزان الاستراتيجي في العلاقات الدولية.

وأوضح عبد العاطي أن البوصلة الحقيقية التي تحكم توجهات السياسة الخارجية المصرية هي المصلحة الوطنية المصرية، إلى جانب الالتزام بالأخلاق والشرف رغم صعوبة التمسك بهما في هذا الزمن.

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن أحد القادة الأوروبيين عبّر خلال عشاء أقيم على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، بحضور أكثر من 21 من قادة الاتحاد الأوروبي، عن تقديره العميق لحكمة القيادة المصرية.

وأردف، أن هذا القائد أكد أنه لولا وصول الرئيس السيسي إلى الحكم في عام 2014، لكان مستقبل مصر والمنطقة وأوروبا قد اتجه نحو مسار "شديد الانحراف والتدهور".

وأوضح عبد العاطي أن تلك الشهادة الأوروبية تعكس احترام العالم لسياسة مصر الرشيدة والمتوازنة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية تشهد اليوم انفتاحًا واسعًا على مختلف القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الدول التي كانت هناك خلافات سابقة معها مثل قطر وتركيا.