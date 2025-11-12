المحامين تستعد لجلسة حاسمة لاعتماد الميزانيات وإجراء انتخابات النقابات الفرعية

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، عن دعوة الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع بالنقابات الفرعية للنظر في عدد من الملفات المالية والإدارية المهمة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2025.

وتشمل أجندة الجمعية مناقشة الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، واعتماد الميزانيات المقدمة عن الأعوام الخمسة الماضية، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية التقديرية للعام المقبل. كما ستشهد الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية على مقاعد النقيب والأعضاء والشباب، تحت إشراف قضائي كامل وبالاقتراع السري المباشر في المواقع المحددة قانونيًا.