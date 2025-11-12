هدوء وانتظام باختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام باختبارات التصفية الأولية لمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك في ثالث أيامها.

ومن جانبه، حرص الدكتور ياسر سلامة الوكيل، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة على متابعة سير العمل باختبارات التصفية الأولية للمسابقة للتأكيد على تطبيق كافة التعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة.

ووجه القائمين على المسابقة بتذليل أي صعوبات أمام المتسابقين وذويهم، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وتحت إشراف حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3272 متقدمًا، وتم توزيع اختباراتهم على 12 يومًا، وتقدم منهم اليوم 272 متسابقًا، وتم تقسيمهم على 10 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، والبالغ عددهم 20 موجهًا، إضافةً إلى أن المسابقة تجرى بنظام التوثيق والتسجيل فيديو لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من معلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

هذا وتقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور لديوان المنطقة، وذلك بحضور مصطفى عبد الغفار، موفد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل بالتصفيات الأولية للمسابقة.

ويقوم على الإعداد للمسابقة إدارة شؤون القرآن بالمنطقة بقيادة الشيخ أحمد رمضان، مدير شؤون القرآن بالمنطقة، وينظم العمل بقاعاتها كل من السيد العقداوي وعبدالسلام عويضة، ويعاونهما عدد من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة