أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

أعرب عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، عن استيائه الشديد من تصرفات نادي الزمالك، على خلفية تطورات ملف اللاعب صلاح مصدق.

وقال الطالبي إن إدارة النادي المغربي غاضبة للغاية بسبب وجود وفد من الزمالك في المغرب من أجل محاولة حل أزمة صلاح مصدق، في الوقت الذي لم يتم فيه التواصل مع اتحاد طنجة بشأن أزمة اللاعب عبد الحميد معالي، مؤكدًا أن هذا التصرف تسبب في توتر كبير بين الطرفين.

وأضاف أن هذا الموقف أغلق تمامًا باب المفاوضات الودية بين الناديين، مشددًا على أن الملف انتهى من جانبهم بعد هذا التصرف، وأنهم لن يدخلوا في أي نقاشات ودية مستقبلًا.

وأشار نائب رئيس اتحاد طنجة إلى أن القضية أصبحت الآن في يد المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، والتي سبق أن حكمت لصالح النادي المغربي بمبلغ 900 ألف دولار، مؤكدًا أن النادي ينتظر فقط تنفيذ القرار بشكل رسمي.