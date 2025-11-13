قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر

رئيس لبنان
رئيس لبنان
علي صالح

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن لبنان ينتظر الرد الإسرائيلي عبر الوساطة الأمريكية بشأن خيار التفاوض لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرًا إلى أن موقف بلاده واضح في السعي نحو وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الأسرى، في إطار الالتزام بالشرعية الدولية.

وقال عون، خلال استقباله وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي في القصر الجمهوري، إن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن أي موقف أمريكي رسمي أو مكتوب بهذا الخصوص، مضيفًا أن بلاده تترقب وصول السفير الأمريكي الجديد إلى بيروت الذي “قد يحمل ردًّا إسرائيليًا رسميًا” على المقترحات المطروحة للتفاوض.

وأوضح الرئيس اللبناني أن الجيش يقوم بـ"عمل جبار" في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدًا أن حزب الله لا ينشط في منطقة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني يتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن هناك وفقًا للقرارات الدولية. 

وشدد على أن الحكومة اللبنانية وحدها هي المخوّلة بالتفاوض والدفاع عن السيادة، مؤكدًا أن "لكل طرف مشروعه، فالأمريكي يسعى إلى الاستقرار، ولبنان يسعى إلى وقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى".

وفي سياق آخر، تناول عون ملف انفجار مرفأ بيروت، كاشفًا عن حصوله على موافقة رسمية من السلطات البلغارية لإجراء تحقيق افتراضي مع مالك الباخرة "روسوس" التي كانت تنقل شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار عام 2020.

 وأوضح أن وزير العدل اللبناني سيرفع طلبًا رسميًا إلى نظيره البلغاري لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيق.

أما بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، فقد أكد الرئيس اللبناني تمسكه بإجرائها في موعدها المحدد، مشيرًا إلى توافقه في هذا الموقف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيًا البرلمان إلى أداء دوره التشريعي والرقابي لضمان استمرارية الحياة الديمقراطية.

وتطرق عون إلى اللقاء الأمريكي – السوري الأخير، واصفًا إياه بأنه تطور إيجابي من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن استقرار سوريا مصلحة لبنانية مباشرة، ونافياً ما تردد عن “تلزيم” لبنان لسوريا أو أي ترتيبات تمسّ السيادة الوطنية، مؤكداً أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها.

وفي ما يتعلق بملف المودعين في المصارف اللبنانية، طمأن الرئيس المواطنين بأن حقوقهم خط أحمر، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية مطلقة في كل لقاءاته مع المسؤولين الماليين، بمن فيهم حاكم مصرف لبنان، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتأمين حل عادل يحفظ أموال المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

الرئيس اللبناني الوساطة الأمريكية جوزيف عون لبنان الرد الإسرائيلي تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة الاعتداءات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر.. ووفرة المعلومات تحولت إلى أزمة وعي

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد