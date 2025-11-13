قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار جرامات الذهب في مصر اليوم الخميس 13-11-2025

ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر، عقب ارتفاعها بنحو 50 جنيها للجرام خلال تعاملات أمس، مع تداول الأونصة العالمية قرب مستوى 4200 دولار.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 6354 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 4765 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

