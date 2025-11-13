الكشف على 180 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية فنارة بـ فايد

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمنطقة فنارة المجاورة بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥، قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٨٠٤ مواطنًا.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، عظام، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، والتى استقبلت ٨٨٠ مواطن خلال يومها الأول، و٩٢٤ مواطن خلال يومها الثاني، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٣٢٥ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ١٤٨ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٧٠ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٥٠٢ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ١١١ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٢١٥ مواطنًا، وأخيرًا عيادة العظام استقبلت ٣٥٠ مواطنًا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.