هل يجب شرب القهوة إذا كنت تعاني من أمراض القلب؟.. خبراء يوضحوا

وجدت تجربة سريرية جديدة، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة أديلايد، أن شرب كوب يومي من القهوة التي تحتوي على الكافيين قد يحمي القلب بدلاً من أن يضره. وكشفت الدراسة، المنشورة في شبكة JAMA، أن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (A-Fib)، وهو اضطراب شائع في نظم القلب يرتبط بالسكتة الدماغية وقصور القلب، بنسبة 39%.



من منا لا يعشق شرب القهوة؟ سواءً كنت تتناولها كل صباح لتساعدك على الاستيقاظ بنشاط، فإن القهوة، المشروب الأكثر استهلاكًا حول العالم، تحظى بشعبية كبيرة. ومع ذلك، قد تشعر أحيانًا بالحيرة بشأن ما إذا كانت مفيدة لصحتك أم لا، خاصةً إذا كنت تعاني من أمراض القلب. لكن الخبر السار هو أنها مفيدة لقلبك.

على الرغم من أن الكافيين لعقودٍ من الزمن كان يُنظر إليه على أنه مُسببٌ لأمراض القلب، إلا أن هذا قد يصبح قريبًا شيئًا من الماضي. يحثّ العلماء الآن الأشخاص على تناول الكافيين لما قد يكون مفيدًا لقلوبهم. مؤخرًا، أُجريت تجربة سريرية هي الأولى من نوعها، ووجد الباحثون أن تناول كوبٍ يوميٍّ من القهوة التي تحتوي على الكافيين قد يحمي القلب.

أظهرت نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة أديلايد، أن شرب القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني. وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network ، أن القهوة هي الأفضل في علاج هذه الحالة - وهي اضطراب في نظم القلب، وغالبًا ما يكون سريعًا، ويُسبب أعراضًا مثل الخفقان والتعب وضيق التنفس - ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب.

يحدث هذا بسبب إشارات كهربائية فوضوية في الغرف العلوية من القلب - المعروفة باسم الأذينين - مما يؤدي إلى ضخ الدم بشكل غير فعال ويمكن أن يتسبب في تكوين جلطات الدم.

حتى الآن، كان يُنصح مرضى الرجفان الأذيني بتجنب تناول الكافيين خوفًا من أن يُسبب أعراضًا. إلا أن هذه التجربة - المسماة "منزوعة الكافيين" - خلصت إلى أن تناول كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة المميتة بنسبة 39%.

ماذا يقول الخبراء؟

وفقاً للعلماء، للقهوة دورٌ أساسيٌّ في زيادة النشاط البدني، مما يُقلل من الرجفان الأذيني. ولأن الكافيين مُدِرٌّ للبول، فمن المُحتمل أن يُخفِّض ضغط الدم، وبالتالي يُقلِّل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جريجوري إم ماركوس، الذي يشغل منصب أستاذ أبحاث الرجفان الأذيني وأخصائي فيزيولوجيا كهربائية في مركز UCSF Health: "هناك العديد من المكونات الأخرى في القهوة التي تحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ذات تأثيرات إيجابية".

كيف تمت الدراسة؟

لمعرفة آثار القهوة على المصابين بالرجفان الأذيني، سجل الباحثون 200 مريض يشربون القهوة ويعانون من الرجفان الأذيني المستمر، أو حالة مرتبطة به تُعرف بالرفرفة الأذينية، ولديهم تاريخ من الرجفان الأذيني. خضع هؤلاء المشاركون لجراحة تقويم نظم القلب الكهربائي، التي تُصدر صدمة كهربائية واحدة لإعادة إيقاع القلب إلى وضعه الطبيعي.

وزّع الباحثون المشاركين عشوائيًا إما على تناول كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين أو جرعة إسبرسو يوميًا، أو على الامتناع عن القهوة وغيرها من المنتجات المحتوية على الكافيين لمدة ستة أشهر. ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا القهوة انخفض لديهم خطر تكرار نوبات الرجفان الأذيني بنسبة 39%. كما لوحظت تأثيرات إضافية مضادة للالتهابات.

تكهّن الباحثون بأن شرب القهوة قد يُقلل أيضًا من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بمجرد تشجيع الأشخاص على تقليل استهلاك المشروبات غير الصحية. وصرح الدكتور كريستوفر إكس. وونغ، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة أديلايد ومستشفى رويال أديلايد: "كانت النتائج مذهلة. لطالما أوصى الأطباء مرضى الرجفان الأذيني بتقليل استهلاكهم للقهوة، لكن هذه التجربة تُشير إلى أن القهوة ليست آمنة فحسب، بل يُحتمل أن تكون وقائية أيضًا".

