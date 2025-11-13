احذر من السفر في هذا الموعد.. خبير مروري يحذر من الزحام الشديد

تحذر الجهات المختصة في مجال المرور من السفر في توقيتات معينة خلال أيام العطلات، حيث تتزايد المخاطر على الطرق السريعة والداخلية.

وقد حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، من السفر بعد الساعة 12 مساءً بسبب ازدحام مروري محتمل، إلى جانب الظروف الجوية غير المواتية.

من خلال التقرير نكشف عن تفاصيل تحذير الخبير المروري، وما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لضمان سلامتنا على الطرق.

تحذير من الزحام المروري بعد الساعة 12 مساءً

أوضح اللواء أحمد هشام أن هناك توقعات بزيادة حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية بداية من ساعات المساء اليوم الخميس، تزامنًا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. وتشير التوقعات إلى أن الطرق ستشهد كثافة في حركة السيارات، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل وتزايد احتمالية وقوع الحوادث.

التنسيق مع إدارات المرور في المحافظات

من جانب آخر، أكد اللواء هشام أن الإدارة العامة للمرور رفعت حالة الاستعداد القصوى على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية. وقد تم نشر خدمات مرورية مكثفة بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات لضمان إدارة الحركة المرورية بشكل آمن وفعال.

أفضل أوقات السفر وفقًا للخبير المروري

وفقًا للخبير المروري، فإن أفضل أوقات السفر تكون ما بين الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل. في هذا الوقت، تكون حركة المرور أكثر انسيابية وأقل ازدحامًا، مما يسهل الوصول إلى الوجهات بأمان.

المخاطر التي تزداد بعد الساعة 12

بعد الساعة 12 مساءً، يبدأ ظهور بعض المخاطر التي تؤثر على القيادة، مثل تكون الشبورة المائية على الطرق الساحلية والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية. تتسبب هذه الشبورة في انخفاض الرؤية، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

الرياح النشطة

تزداد أيضًا حركة الرياح في بعض المناطق، حيث قد تصل سرعتها إلى 30 كم/س. هذه الرياح قد تؤثر على استقرار المركبات، خاصة في الطرق السريعة والعرِضة، مما يزيد من خطر فقدان السيطرة على السيارة.

نصائح مهمة قبل وأثناء القيادة

فحص السيارة قبل السفر

قبل الانطلاق في رحلتك، يوصي اللواء هشام بضرورة فحص السيارة جيدًا، يجب التأكد من مستوى الزيوت في المحرك، وضغط الهواء في الإطارات، والتحقق من سلامة المكابح والأنوار.

مضاعفة المسافات بين السيارات

من النصائح الهامة أيضًا، ضرورة الحفاظ على مسافة أمان كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك. هذا يساعد في تقليل خطر الحوادث ويتيح لك الوقت الكافي للتفاعل مع أي طارئ قد يحدث.

الالتزام بقوانين المرور

كما شدد اللواء هشام على أهمية الالتزام بقوانين المرور، مثل استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة وفقًا للطريق والحارة المرورية، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر أثناء القيادة.