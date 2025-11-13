قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
توك شو

احذر من السفر في هذا الموعد.. خبير مروري يحذر من الزحام الشديد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تحذر الجهات المختصة في مجال المرور من السفر في توقيتات معينة خلال أيام العطلات، حيث تتزايد المخاطر على الطرق السريعة والداخلية.

 وقد حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، من السفر بعد الساعة 12 مساءً بسبب ازدحام مروري محتمل، إلى جانب الظروف الجوية غير المواتية.

 من خلال التقرير نكشف عن  تفاصيل تحذير الخبير المروري، وما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لضمان سلامتنا على الطرق.

تحذير من الزحام المروري بعد الساعة 12 مساءً

أوضح اللواء أحمد هشام أن هناك توقعات بزيادة حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية بداية من ساعات المساء اليوم الخميس، تزامنًا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. وتشير التوقعات إلى أن الطرق ستشهد كثافة في حركة السيارات، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل وتزايد احتمالية وقوع الحوادث.

التنسيق مع إدارات المرور في المحافظات

من جانب آخر، أكد اللواء هشام أن الإدارة العامة للمرور رفعت حالة الاستعداد القصوى على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية. وقد تم نشر خدمات مرورية مكثفة بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات لضمان إدارة الحركة المرورية بشكل آمن وفعال.

أفضل أوقات السفر وفقًا للخبير المروري

وفقًا للخبير المروري، فإن أفضل أوقات السفر تكون ما بين الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل. في هذا الوقت، تكون حركة المرور أكثر انسيابية وأقل ازدحامًا، مما يسهل الوصول إلى الوجهات بأمان.

المخاطر التي تزداد بعد الساعة 12

بعد الساعة 12 مساءً، يبدأ ظهور بعض المخاطر التي تؤثر على القيادة، مثل تكون الشبورة المائية على الطرق الساحلية والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية. تتسبب هذه الشبورة في انخفاض الرؤية، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

الرياح النشطة

تزداد أيضًا حركة الرياح في بعض المناطق، حيث قد تصل سرعتها إلى 30 كم/س. هذه الرياح قد تؤثر على استقرار المركبات، خاصة في الطرق السريعة والعرِضة، مما يزيد من خطر فقدان السيطرة على السيارة.

نصائح مهمة قبل وأثناء القيادة

فحص السيارة قبل السفر

قبل الانطلاق في رحلتك، يوصي اللواء هشام بضرورة فحص السيارة جيدًا، يجب التأكد من مستوى الزيوت في المحرك، وضغط الهواء في الإطارات، والتحقق من سلامة المكابح والأنوار.

مضاعفة المسافات بين السيارات

من النصائح الهامة أيضًا، ضرورة الحفاظ على مسافة أمان كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك. هذا يساعد في تقليل خطر الحوادث ويتيح لك الوقت الكافي للتفاعل مع أي طارئ قد يحدث.

الالتزام بقوانين المرور

كما شدد اللواء هشام على أهمية الالتزام بقوانين المرور، مثل استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة وفقًا للطريق والحارة المرورية، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر أثناء القيادة.

العطلات قوانين المرور أفضل أوقات السفر

