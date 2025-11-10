ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين خلافاً للمتوقع بفضل العطلات

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر، حيث عززت العطلات خلال الشهر الطلب على السفر والغذاء والنقل.

زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% الشهر الماضي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد. وكان أوسط ​​توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%.

ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 0.2%، مقارنةً بانخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر، وساهمت في تسارع التضخم، وفقاً لمكتب الإحصاء.

تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنةً بانخفاض بنسبة 2.3% في سبتمبر.