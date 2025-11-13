تعاون إستراتيجي جديد لترسيخ مفهوم الحياة المتكاملة في صعيد مصر

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تطوير مشروعات متكاملة في صعيد مصر تجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية ضمن بيئة عمرانية حديثة. وتمثّل هذه الخطوة توسعًا نوعيًا يسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات السكان، في ضوء توجه الدولة لدعم التنمية المستدامة في محافظات الجنوب.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء فروع جديدة لعدد من العلامات التجارية الكبرى في مجتمعات سكنية حديثة، مع توفير مساحات خدمية تسويقية تلبي الطلب المتزايد على التجمعات المتكاملة التي تجمع بين الإسكان والخدمات اليومية ضمن بيئة حضارية متكاملة.

كما تؤكد هذه المبادرة التزام الأطراف المشاركة بدعم الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار العمراني وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية في مختلف المناطق.

وفي ختام المراسم، تم الإعلان رسميًا عن توقيع الشراكة بين شركة EBNY Developments وشركة ماجد الفطيم، لإطلاق أول فروع "كارفور" و"سبيكو ماركت" في صعيد مصر، في خطوة تُعد نموذجًا للتعاون المؤسسي الهادف إلى تعميم مفهوم الحياة المتكاملة.